ЄС перерахував Україні 2,8 млрд євро допомоги в рамках Ukraine Facility

У понеділок, 8 червня, Україна отримала сьомий транш фінансової допомоги в рамках механізму Ukraine Facility на підтримку державного бюджету у розмірі 2,8 млрд євро.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

Україна 8 червня отримала 2,8 млрд євро фіндопомоги в рамках Ukraine Facility.

"Сьогодні ми виділили близько 2,8 мільярда євро Україні в межах Ukraine Facility. Це фінансування допоможе Україні задовольнити її потреби у збалансуванні бюджету та підтримати діяльність державного управління, оскільки вона продовжує захищатися від агресивної війни Росії", – заявив Мерсьє.

Він уточнив, що це – сьомий транш в межах Ukraine Facility.

Речник нагадав, що з березня 2024 року загальна підтримка ЄС для України в межах Плану для України (Ukraine Facility) сягнула 29,5 мільярда євро.

"Сьогоднішня виплата є наслідком впровадженням Україною реформ у ключових секторах, включаючи державні фінанси, судову систему, енергетику, сільське господарство та цифровізацію. Вона також відзначає подальший прогрес України на шляху до членства в ЄС", – підкреслив Гійом Мерсьє.

"Європейська правда" раніше повідомляла, що сьомий транш фінансової допомоги від Європейського Союзу у рамках механізму Ukraine Facility – 2,8 млрд євро – буде перерахований Україні на початку червня 2026 року.

Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що Україна виконала низку вимог для отримання нового траншу за Ukraine Facility.

Загалом, ЄС встановлює більш суворі умови щодо реформ для отримання Україною макрофінансових траншів, але Київ чинить опір проханням Брюсселя.

Про подальші плани та умови ЄС щодо фінансування України у 2026-27 роках – у статті Сергія Сидоренка і Тетяни Висоцької з "Європейської правди" Умови жорсткі, але не останні. Що ще вимагатиме ЄС від України за 90 млрд євро.