Єврокомісарка з розширення Кос приїхала в Київ обговорити необхідні реформи

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос наразі перебуває у Києві з візитом, що має за мету підтримку проведення Україною реформ, необхідних для вступу до ЄС.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили у пресслужбі Європейської комісії.

Єврокомісарка Кос прибула з візитом до Києва, щоб обговорити євроінтеграційні реформи.

"Сьогодні єврокомісарка Кос перебуває в Києві. Її візит буде зосереджений на підтримці реформ України, пов'язаних зі вступом до ЄС, відновленні у воєнний час та посиленні політичної й суспільної підтримки європейської інтеграції", – повідомили в пресслужбі.

Зокрема, Кос вже зустрілася з віцепрем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко та високопосадовцями уряду України для обговорення прогресу в проведенні реформ та пріоритетів підтримки з боку ЄС, включаючи готовність до майбутньої зими.

Як повідомляла "Європейська правда", минулого тижня Марта Кос перебувала з візитом у Молдові.

Марта Кос також анонсувала свій візит до Вірменії "якомога скоріше" після того, як на парламентських виборах в країні перемогла партія проєвропейського прем’єра Нікола Пашиняна.

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