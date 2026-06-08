Стармер закликав до стриманості на Близькому Сході

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав повернутися до режиму припинення вогню на Близькому Сході після обміну ракетними ударами між Іраном та Ізраїлем.

Про це він сказав у понеділок, 8 червня, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Стармер висловив стурбованість "відновленням насильства".

"Надзвичайно важливо, щоб усі сторони повернулися до режиму припинення вогню", – сказав він.

Він наголосив, що зараз тривають серйозні переговори щодо досягнення тривалого миру.

"Дуже важливо, щоб ми надали їм усі шанси на успіх, оскільки цей конфлікт уже має величезний вплив на весь світ, зокрема й тут, у Великій Британії. Тому я звертаюся до всіх сторін: ми всі несемо відповідальність за повернення до перемир’я, і дуже важливо, щоб ми чітко це усвідомлювали", – додав Стармер.

Як відомо, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в понеділок, 8 червня, заявила, що завдала ударів по військових цілях у західній та центральній частинах Ірану.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану заявив, що США несуть "пряму відповідальність" за останній обмін ракетними ударами з Ізраїлем.

Раніше військовий радник керівника Ірану Мохсен Резаї заявив, що потенційна мирна угода між США та Іраном залежить від того, чи погодиться президент США Дональд Трамп розморозити $24 млрд іранських активів.

А ще раніше ЗМІ повідомили, що після ударів Армії оборони Ізраїлю по Лівану президент США вилаяв ізраїльського прем’єра Біньяміна Нетаньягу під час телефонної розмови.