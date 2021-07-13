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В Німеччині відкинули можливість обов'язкової вакцинації для медиків

Вівторок, 13 липня 2021, 14:06

У Німеччині не планують робити щеплення від коронавірусу обов’язковим для медиків та персоналу будинків для літніх людей.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, про це сказав міністр охорони здоров’я Єнс Шпан.

Натомість він зазначив, що важливо використовувати креативні підходи для заохочення до вакцинації.

"Будь-то ринки, спортзали, площі перед церквами й мечетями  - важливо створювати креативні кампанії, щоб достукатись до тих, хто не визначився", - заявив міністр.

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Після рішень Франції та Греції, які зобов’язали своїх медиків вакцинуватися, дискусія активізувалася і в Німеччині.

В етичному комітеті, що має дорадчі функції, думки розділилися. Є ті, хто вважають таку вимогу виправданою для співробітників деяких сфер; опоненти кажуть, що в цьому немає необхідності - тому що охоплення вакцинацією серед медиків і так високе, а людям потрібно залишати право вибору. 

Прем’єр Баварії Маркус Зьодер заявив, що проти обов’язкової вакцинації для медиків та вчителів, назвавши такий потенційний крок "посяганням на фундаментальні права". Проте він висловився і проти будь-яких матеріальних заохочень до вакцинації, зазначивши, що варто зробити головною винагородою "повернення свобод" і вакцинованим людям варто надати більше можливостей в умовах епідемії, ніж невакцинованим. 

Проти обов’язкового щеплення висловився і представник партії SPD Карл Лаутербах, що відповідає за питання охорони здоров’я. "Вакцинація від коронавірусу має бути добровільним рішенням кожної людини, і тут політики повинні дотримуватися слова", - сказав він. 

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