В Естонії медики, які відмовляються вакцинуватись від COVID-19, можуть втратити роботу

Естонія не планує додатково змінювати законодавство, щоб зробити вакцинацію обов'язковою для працівників деяких сфер - зокрема медиків, але юридично можливість звільнення за відмову від щеплення є і ймовірно буде застосована на практиці за рішенням керівників закладів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

Служба швидкої допомоги Таллінна заздалегідь повідомила, що припинить контракти зі своїми співробітниками, які категорично не погоджуються вакцинуватися.

Керівник служби Рауль Адлас повідомив, що перемовини з групою таких незгодних завершуються у п’ятницю цього тижня, і якщо вони не змінять позицію - трудові договори будуть розірвані наступного тижня. За його словами, до серпня на "швидкій" залишаться тільки вакциновані медики.

"Оскільки йдеться про сферу охорони здоров’я, моя думка - що до пацієнтів в особливо важких станах і пацієнтів у будинках догляду можна допускати лише людей, у яких ризик перенесення інфекційних захворювань зведений до мінімуму. Єдиний доведений метод для цього - щеплення", - зазначив він.

Це пов’язано у тому числі із зобов’язанням керівництва медичних закладів забезпечувати захист здоров’я як своїх співробітників, так і пацієнтів.

Представниця Міністерства юстиції Улла Саар пояснила, що якщо роботодавець праналізував ризики і вважає, що інші заходи безпеки, без вакцинації, не будуть достатніми, пояснив свою позицію колективу і після цього працівники відмовляються щепитися - звільнення на таких підставах юридично можливе.

Медики з таллінської "швидкої", що відмовляються вакцинуватись, налаштовані у разі звільнення подавати позов до суду та вимагати довести, що роботодавець повністю переконаний у відсутності альтернативи вакцинації для того, щоб гарантувати максимально можливу інфекційну безпеку.