В Германии не собираются делать вакцинацию обязательной для медиков

В Германии не планируют делать прививки от коронавируса обязательными для медиков, персонала домов престарелых либо других сотрудников определенных сфер.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, об этом сказал министр здравоохранения Йенс Шпан.

Вместо этого он отметил, что важно использовать креативные подходы для поощрения вакцинации.

"Будь то рынки, спортзалы, площади перед церквями и мечетями - важно создавать креативные кампании, чтобы достучаться до тех, кто не определился", - заявил министр.

После решений Франции и Греции, которые обязали своих медиков вакцинироваться, дискуссия активизировалась и в Германии.

В этическом комитете, имеющем рекомендационные функции, мнения разошлись. Есть те, кто считают такое требование оправданным для сотрудников некоторых сфер; оппоненты говорят, что в этом нет необходимости - потому что охват вакцинацией среди медиков и так высокий, а людям нужно оставлять право выбора.

Премьер Баварии Маркус Зёдер заявил, что против обязательной вакцинации для медиков и учителей, назвав такой потенциальный шаг "посягательством на фундаментальные права". Однако он высказался и против любых материальных поощрений к вакцинации, отметив, что стоит сделать главной наградой "возвращение свобод" и вакцинированным людям следует предоставить больше возможностей в условиях эпидемии, чем невакцинированным.

Против обязательной вакцинации высказался и представитель партии SPD Карл Лаутербах, отвечающий за вопросы здравоохранения. "Вакцинация от коронавируса должна быть добровольным решением каждого человека, и здесь политики должны держать слово", - сказал он.