Ротшильди подали на Чехію скаргу до ЄСПЛ, вимагають повернути родинний маєток

Нащадки одного з найбагатших людей Європи Альфонса Ротшильда подали скаргу на Чехію в Європейський суд з прав людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HidaciPes.org.

Згідно зі скаргою, Чехію звинувачують в порушенні Європейської конвенції із захисту прав людини.

Предметом спору між сім'єю і чеською владою є родинний маєток Шілгержовіце, який було спочатку конфісковано нацистами через єврейське походження Ротшильда, а після війни захоплено владою Чехословаччини.

Ротшильди вказують, що живі члени родини після війни звернулися до держави з проханням про повернення їх маєтку, але держава затягнула з розглядом, і в лютому 1948 року можливість повернути власність зникла, так як влади прийшли комуністи.

Сім'я Ротшильдів вважає той факт, що навіть демократичні чеські суди взагалі відмовилися розглядати їх справу, "узаконенням нацистських антиєврейських заходів, прийнятих після Голокосту". Крім того, вони наполягають на тому, що їх вимоги про реституцію були заявлені після війни.

Вони підкреслюють, що нерухомість в основному належить державі або муніципалітетам, а не приватним особам.

Водночас, Ротшильди не вимагають, наприклад, повернення замку Шілгержовіце, що перебуває у приватній власності, а також шахт та металургійних комбінатів (у колишньому гірничо-металургійному комбінаті "Вітковіце" сім'я Ротшильдів раніше мала 51% акцій).

Ротшильди також втратили свою сімейну власність в Австрії в 1939 році. Однак нерухомість була їм повернена відразу після війни, а після 1999 року до родини повернулася значна частина місцевих колекцій творів мистецтва.