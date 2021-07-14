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МЗС Туреччини викликало посла Греції через недопуск в країну турецького футбольного клубу

Середа, 14 липня 2021, 09:11

Міністерство закордонних справ Туреччини викликало посла Греції Майкла-Христоса Діамесіса, щоб висловити свій "рішучий протест" проти поводження з футбольним клубом "Галатасарай" напередодні товариського матчу в Афінах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"Галатасарай" був змушений відмовитися від гри проти "Олімпіакосу" і повернувся додому, звинувативши грецьких чиновників у дискримінації після того, як вони відмовились прийняти ПЛР-тести гравців і попросили їх пройти нові.

Міністр цивільного захисту Греції Нікос Гардаліас заявив, що товариські зустрічі не проводяться в контексті міжнародної події з затвердженим протоколом в'їзду, тому всі, хто прибув, повинні пройти ПЛР-тестування або експрес-тестування.

Він заявив, що турецька команда відмовилася проходити експрес-тестування відповідно до грецького законодавства.

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