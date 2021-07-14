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МИД Турции вызвал посла Греции из-за недопуска в страну турецкого футбольного клуба

Среда, 14 июля 2021, 09:11

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Греции Майкла-Христоса Диамесиса, чтобы выразить свой "решительный протест" против обращения с футбольным клубом "Галатасарай" накануне товарищеского матча в Афинах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Галатасарай" был вынужден отказаться от игры против "Олимпиакоса" и вернулся домой, обвинив греческих чиновников в дискриминации после того, как они отказались принять ПЦР-тесты игроков и попросили их пройти новые.

Министр гражданской защиты Греции Никос Гардалиас заявил, что товарищеские встречи не проводятся в контексте международного события с утвержденным протоколом въезда, поэтому все, кто прибыл, должны пройти ПЦР-тестирование или экспресс-тестирование.

Он заявил, что турецкая команда отказалась проходить экспресс-тестирование в соответствии с греческим законодательством.

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