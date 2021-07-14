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Урядовий офіс з питань євроінтеграції оголосив конкурс на посаду гендиректора

Середа, 14 липня 2021, 09:36

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції оголосив конкурс на посаду генерального директора.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі офісу.

Посадові обов’язки передбачають керівництво роботою Урядового офісу щодо організаційного, експертно-аналітичного, інформаційного забезпечення діяльності Кабінету міністрів з питань реалізації державної політики у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зокрема, передбачається координації діяльності органів виконавчої влади з розроблення та здійснення заходів, спрямованих на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, річних національних програм у рамках Комісії Україна – НАТО.

Також серед обов’язків забезпечення організації проведення експертизи проєктів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Урядового офісу; розроблення проєктів актів законодавства з питань, що належать до компетенції офісу.

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