Правительственный офис по евроинтеграции объявил конкурс на должность гендиректора

Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции объявил конкурс на должность генерального директора.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе офиса.

Должностные обязанности предусматривают руководство работой Правительственного офиса по организационному, экспертно-аналитическому, информационному обеспечения деятельности Кабинета министров по вопросам реализации государственной политики в сферах европейской и евроатлантической интеграции.

В частности, предполагается координации деятельности органов исполнительной власти по разработке и осуществлению мер, направленных на выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, годовых национальных программ в рамках Комиссии Украина - НАТО.

Также среди обязанностей - обеспечение организации проведения экспертизы проектов законодательных и других нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Правительственного офиса; разработка проектов актов законодательства по вопросам, относящимся к компетенции офиса.