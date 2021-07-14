В Грузії чотири телеканали припинили мовлення на добу з вимогою відставки прем’єра

Чотири грузинських опозиційних канали - "Мтаварі", ТВ "Пірвелі", "Формула" і "Кавкасия" припинили телемовлення на 24 години.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Вони вимагають відставки прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі і покарання всіх, хто нападав на мирних демонстрантів і журналістів в Тбілісі 5 і 6 липня.

Напередодні, під час похорону оператора Лексо Лашкарава, жорстоко побитого радикалами 5 липня, мовлення на 10 хвилин припинили і регіональні телекомпанії.

Раніше журналісти організували акції протесту на проспекті Руставелі в Тбілісі з вимогою відставки уряду.

36-річний Лексо Лашкарава був одним з 53 журналістів, яких побили противники ЛГБТ-прайду 5 червня. Як розповіла колега-журналістка з "Пірвелі", на них напали під час висвітлення погрому офісу громадської організації "Сірцхвіліа", причетної до організації прайду. За її словами, лежачого Лашкарава били ногами близько 20 людей.

Лашкарава після побиття отримав переломи лицевих кісток і струс мозку та після операції кілька днів провів у лікарні. Потім його виписали, вирішивши, що загрози для життя вже немає, але на шостий день він помер.

В МВС почали поширювати версію, що несподівана смерть оператора нібито зумовлена передозуванням наркотиків, які йому спершу призначили як знеболююче. Колеги Лашкарава заявили, що не довіряють офіційній експертизі.

За інформацією "Эхо Кавказа", наразі відомо про затримання двох підозрюваних у побитті оператора.

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