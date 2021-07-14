В Грузии четыре телеканала прекратили вещание на сутки с требованием отставки премьера
Четыре грузинских оппозиционных канала - "Мтавари", ТВ "Пирвели", "Формула" и "Кавкасия" прекратили телевещание на 24 часа.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Они требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и наказания всех, кто нападал на мирных демонстрантов и журналистов в Тбилиси 5 и 6 июля.
Накануне, во время похорон оператора Лексо Лашкарава, жестоко избитого радикалами 5 июля, вещание на 10 минут прекратили и региональные телекомпании.
Ранее журналисты организовали акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси с требованием отставки правительства.
36-летний Лексо Лашкарава был одним из 53 журналистов, которых избили противники ЛГБТ-прайда 5 июня. Как рассказала коллега-журналистка из "Пирвели", на них напали во время освещения погрома офиса общественной организации "Сирцхвилиа", причастной к организации прайда. По её словам, лежащего Лашкарава били ногами около 20 человек.
Лашкарава получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга и после операции несколько дней провел в больнице. Затем его выписали, решив, что угрозы для жизни уже нет, но на шестой день он умер.
В МВД начали распространять версию, что неожиданная смерть оператора якобы обусловлена передозировкой наркотиков, которые ему сначала назначили как обезболивающее. Коллеги Лашкарава заявили, что не доверяют официальной экспертизе.
По информации "Эхо Кавказа", пока известно о задержании двух подозреваемых в избиении оператора.
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