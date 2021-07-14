В Грузии четыре телеканала прекратили вещание на сутки с требованием отставки премьера

Четыре грузинских оппозиционных канала - "Мтавари", ТВ "Пирвели", "Формула" и "Кавкасия" прекратили телевещание на 24 часа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Они требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и наказания всех, кто нападал на мирных демонстрантов и журналистов в Тбилиси 5 и 6 июля.

Накануне, во время похорон оператора Лексо Лашкарава, жестоко избитого радикалами 5 июля, вещание на 10 минут прекратили и региональные телекомпании.

Ранее журналисты организовали акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси с требованием отставки правительства.

36-летний Лексо Лашкарава был одним из 53 журналистов, которых избили противники ЛГБТ-прайда 5 июня. Как рассказала коллега-журналистка из "Пирвели", на них напали во время освещения погрома офиса общественной организации "Сирцхвилиа", причастной к организации прайда. По её словам, лежащего Лашкарава били ногами около 20 человек.

Лашкарава получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга и после операции несколько дней провел в больнице. Затем его выписали, решив, что угрозы для жизни уже нет, но на шестой день он умер.

В МВД начали распространять версию, что неожиданная смерть оператора якобы обусловлена ​​передозировкой наркотиков, которые ему сначала назначили как обезболивающее. Коллеги Лашкарава заявили, что не доверяют официальной экспертизе.

По информации "Эхо Кавказа", пока известно о задержании двух подозреваемых в избиении оператора.

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