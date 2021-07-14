В США не исключили санкций в случае нарушений прав человека в Грузии

Госдепартамент США призвал власти Грузии привлечь к ответственности всех, кто нападал на мирных демонстрантов и журналистов в Тбилиси 5 и 6 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Мы приносим свои глубокие соболезнования в связи со смертью вашего коллеги Лексо Лашкарава его семье и его коллегам", - сказал представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы напоминаем лидерам Грузии и правоохранительным органам об их ответственности защищать всех, кто осуществляет свои конституционные права. Мы напоминаем им об их ответственности по защите журналистов, пользующихся свободой прессы ", - заявил представитель Госдепартамента.

Он также призвал власти Грузии соблюдать права ЛГБТК-сообщества и защищать его представителей "от насилия, оскорблений, дискриминации и стигмы".

В ответ на вопрос, применят ли США какие-либо санкции в отношении представителей руководства Грузии, допустивших случаи насилия 5 июля, во время которых пострадали журналисты, Прайс отметил, что у США есть несколько механизмов реагирования на нарушения.

"У нас есть несколько механизмов в отношении тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека и насилие. И санкции действительно являются одним из таких механизмов. Как вы знаете, мы не говорим о санкциях заранее, пока не примем их, но мы внимательно наблюдаем за ситуацией в Грузии ", - ответил Прайс.

Телеоператор Лексо Лашкарава был одним из 53 журналистов, которых избили противники ЛГБТ-прайда 5 июня. Как рассказала коллега-журналистка из "Пирвели", на них напали во время освещения погрома офиса общественной организации "Сирцхвилиа", причастной к организации прайда. По ее словам, лежащего Лашкарава били ногами около 20 человек.

Лашкарава после избиения получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга и после операции несколько дней провел в больнице. Затем его выписали, решив, что угрозы для жизни уже нет, но на шестой день он умер.

В МВД начали распространять версию, что неожиданная смерть оператора якобы обусловлена ​​передозировкой наркотиков, которые ему сначала назначили как обезболивающее. Коллеги Лашкарава заявили, что не доверяют официальной экспертизе.

По информации "Эхо Кавказа", пока известно о задержании двух подозреваемых в избиении оператора.