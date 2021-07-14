В США не исключили санкций в случае нарушений прав человека в Грузии
Госдепартамент США призвал власти Грузии привлечь к ответственности всех, кто нападал на мирных демонстрантов и журналистов в Тбилиси 5 и 6 июля.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".
"Мы приносим свои глубокие соболезнования в связи со смертью вашего коллеги Лексо Лашкарава его семье и его коллегам", - сказал представитель Госдепартамента Нед Прайс.
"Мы напоминаем лидерам Грузии и правоохранительным органам об их ответственности защищать всех, кто осуществляет свои конституционные права. Мы напоминаем им об их ответственности по защите журналистов, пользующихся свободой прессы ", - заявил представитель Госдепартамента.
Он также призвал власти Грузии соблюдать права ЛГБТК-сообщества и защищать его представителей "от насилия, оскорблений, дискриминации и стигмы".
В ответ на вопрос, применят ли США какие-либо санкции в отношении представителей руководства Грузии, допустивших случаи насилия 5 июля, во время которых пострадали журналисты, Прайс отметил, что у США есть несколько механизмов реагирования на нарушения.
"У нас есть несколько механизмов в отношении тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека и насилие. И санкции действительно являются одним из таких механизмов. Как вы знаете, мы не говорим о санкциях заранее, пока не примем их, но мы внимательно наблюдаем за ситуацией в Грузии ", - ответил Прайс.
Телеоператор Лексо Лашкарава был одним из 53 журналистов, которых избили противники ЛГБТ-прайда 5 июня. Как рассказала коллега-журналистка из "Пирвели", на них напали во время освещения погрома офиса общественной организации "Сирцхвилиа", причастной к организации прайда. По ее словам, лежащего Лашкарава били ногами около 20 человек.
Лашкарава после избиения получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга и после операции несколько дней провел в больнице. Затем его выписали, решив, что угрозы для жизни уже нет, но на шестой день он умер.
В МВД начали распространять версию, что неожиданная смерть оператора якобы обусловлена передозировкой наркотиков, которые ему сначала назначили как обезболивающее. Коллеги Лашкарава заявили, что не доверяют официальной экспертизе.
По информации "Эхо Кавказа", пока известно о задержании двух подозреваемых в избиении оператора.