Глава МЗС Німеччини каже про зближення позицій Берліна і Вашингтона щодо "Північного потоку-2"

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас бачить хороші перспективи на переговорах з США з приводу будівництва газопроводу "Північний потік - 2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю DW.

"В останні тижні була проведена велика підготовча робота, і я думаю, що по багатьом пунктам ми зблизилися", - заявив глава німецького зовнішньополітичного відомства.

Маас проте не став робити прогнози з приводу того, чи буде досягнутий прорив в уже на зустрічі федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента США Джо Байдена, яка відбудеться 15 липня.

"Важливо, що мета чітко сформульована, і я впевнений, що ми цю мету досягнемо", - підкреслив він. На думку міністра, питання про те, коли це станеться, є вже вторинним, хоча, звичайно, було б чудово, якби спір уже вирішився під час візиту Меркель до Вашингтона.

США продовжують активно виступати проти будівництва російського газопроводу в Німеччину, вважаючи його загрозою для енергетичної безпеки Європи. Однак на відміну від свого попередника Дональда Трампа Джо Байден веде щодо "Північного потоку - 2" не таку жорстку політику санкцій.

21 травня 2021 року, міністерство фінансів США офіційно оголосило про введення санкцій проти деяких компаній і суден, зайнятих у проєкті. Були введені також санкції проти компанії-оператора проєкту газопроводу Nord Stream 2 і її гендиректора Маттіаса Варніга, проте дію останніх відразу ж припинили, що Держдепартамент пояснив "національними інтересами" США. Пізніше глава Білого дому заявив, що, оскільки газопровід вже практично добудований, то на даному етапі штрафні заходи стали б "контрпродуктивними". При цьому американський лідер підкреслив, що "не може наказувати Німеччині, що їй робити, а що ні".