Глава МИД Германии говорит о сближении позиций Берлина и Вашингтона по "Северному потоку-2"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас видит хорошие перспективы на переговорах с США по поводу строительства газопровода "Северный поток - 2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью DW.

"В последние недели была проведена большая подготовительная работа, и я думаю, что по многим пунктам мы сблизились", - заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Маас однако не стал делать прогнозы по поводу того, будет ли достигнут прорыв в уже на встрече федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена, которая состоится 15 июля.

"Важно, что цель четко сформулирована, и я уверен, что мы эту цель достигнем", - подчеркнул он. По мнению министра, вопрос о том, когда это произойдет, есть уже вторичным, хотя, конечно, было бы замечательно, если бы спор уже решился во время визита Меркель в Вашингтон.

США продолжают активно выступать против строительства российского газопровода в Германию, считая его угрозой для энергетической безопасности Европы. Однако в отличие от своего предшественника Дональда Трампа Джо Байден ведет по "Северному потоку - 2" не такую ​​жесткую политику санкций.

21 мая 2021, министерство финансов США официально объявило о введении санкций против некоторых компаний и судов, занятых в проектах. Были введены также санкции против компании-оператора проекта газопровода Nord Stream 2 и ее гендиректора Маттиаса Варнига, однако действие последних сразу же прекратили, что Госдепартамент объяснил "национальными интересами" США. Позже глава Белого дома заявил, что, поскольку газопровод уже практически достроен, то на данном этапе штрафные меры стали бы "контрпродуктивными". При этом американский лидер подчеркнул, что "не может приказывать Германии, что ей делать, а что нет".