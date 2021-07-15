У Греції пройшли багатотисячні протести антивакцинаторів

Тисячі антивакцинаторів протестували у двох найбільших містах Греції проти планів вакцинувати від коронавірусу дітей від 15 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Протести відбулися біля парламенту в центральній частині Афін та у місті Салоніки на півночі країни.

Грецька влада пов’язала нещодавнє збільшення числа підтверджених випадків коронавірусу з переповненістю розважальних закладів. За новими обмеженнями, розважальні заклади будуть відкриті лише для людей, які щеплені. Обов’язкова політика вакцинації запланована для працівників закладів охорони здоров’я та лікарень.

В Афінах протестувальники скандували "Руки геть від наших дітей" і тримали транспарант "Ми говоримо "ні "вакцинній отруті".

Трохи більше половини населення Греції отримало принаймні одну дозу вакцини. Починаючи з четверга, дітям у віці від 15 років дозволятимуть записатися на щеплення за згодою батьків.