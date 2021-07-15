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В Греции прошли многотысячные протесты антивакцинаторов

Четверг, 15 июля 2021, 07:47

Тысячи антивакцинаторов протестовали в двух крупнейших городах Греции против планов вакцинировать от коронавируса детей от 15 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Протесты прошли у парламента в центральной части Афин и в городе Салоники на севере страны.

Греческие власти связали недавнее увеличение числа подтвержденных случаев коронавируса с переполненностью развлекательных заведений. По новым ограничениям, развлекательные заведения будут открыты только для людей, которые привиты. Обязательная политика вакцинации запланирована для работников учреждений здравоохранения и больниц.

В Афинах протестующие скандировали "Руки прочь от наших детей" и держали транспарант "Мы говорим "нет" вакцинному яду".

Чуть больше половины населения Греции получило хотя бы одну дозу вакцины. Начиная с четверга, детям в возрасте от 15 лет позволят записаться на прививку с согласия родителей.

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