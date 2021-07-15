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Суд ЄС дозволив за певних умов забороняти хіджаби на робочому місці

Четвер, 15 липня 2021, 11:57

Компанії за певних умов можуть забороняти мусульманкам носити хіджаб на роботі.

Відповідне рішення ухвалив Суд ЄС у двох справах, порушених мусульманськими жінками в Німеччині, яких було відсторонено від роботи після того, як вони почали носити ісламський одяг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Заборона носити будь-яку видиму форму вираження політичних, філософських чи релігійних переконань на робочому місці може бути виправдана необхідністю для роботодавця представляти нейтральний образ перед клієнтами або запобігати соціальним суперечкам", - зазначив суд.

"Однак це обґрунтування повинно відповідати справжній потребі роботодавця, і, узгоджуючи права та інтереси, про які йдеться, національні суди можуть враховувати конкретний контекст своєї держави-члена і, зокрема, більш сприятливі національні положення про захист свободи віросповідання", - додали у суді.

Обидві жінки-мусульманки, які подали позови, - доглядальниця з особливими потребами в центрі догляду за дітьми в Гамбурзі, яким керує благодійна асоціація, і касирка в аптечній мережі Мюллера - не носили хіджабів, коли починали працювати, але вирішили зробити це через кілька років після декретних відпусток.

Роботодавці після цього відсторонили жінок від роботи.

Питання про хіджаб - традиційну хустку, яку носять на голові та плечах, - роками викликало суперечки в Європі та підкреслювало різкі розбіжності щодо інтеграції мусульман.

У своєму рішенні від 2017 року Суд ЄС у Люксембурзі вже заявив, що компанії можуть заборонити персоналу носити ісламські хустки та інші видимі релігійні символи за певних умов. На той час це викликало величезну реакцію серед релігійних груп.

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Суд ЄС
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