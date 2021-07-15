Болгарія та Румунія визначили, кому подарують вакцини, у яких завершується термін придатності

Болгарія та Румунія визначили із країнами, яким вони передадуть дози вакцину від коронавірусу, у яких завершується термін придатності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

В обох країнах темпи вакцинації досить повільні і щоб препарати не зіпсувалися, їх вирішили подарувати.

Болгарія передасть Бутану 172 500 доз вакцини AstraZeneca. На початку цього року болгарська влада обіцяла передати вакцини Північній Македонії. Потім Софія відкрила пункти вакцинації на кордоні з Північною Македонією, де вакцини давали македонцям болгарські лікарі.

На сьогодні Болгарія отримала майже 5 мільйонів доз вакцин, затверджених ЄС, але було використано менше 2 мільйонів доз.

Майже 16% болгарських громадян були вакциновані принаймні однією дозою і це останній показник серед країн ЄС за рівнем охоплення щепленнями проти COVID-19.

Румунія передасть 100 000 доз вакцини В'єтнаму, заявив президент Клаус Йоганніс. Він провів телефонну розмову з президентом В'єтнаму щодо двосторонніх відносин, включаючи співпрацю у боротьбі з пандемією COVID-19.

В'єтнам був однією з країн, які подарували медичні товари Румунії минулого року на початку пандемії.