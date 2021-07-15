Болгария и Румыния определили, кому подарят вакцины с истекающим сроком годности

Болгария и Румыния определились со странами, которым они передадут дозы вакцины от коронавируса, у которых заканчивается срок годности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В обеих странах темпы вакцинации достаточно медленные, и чтобы препараты не испортились, их решили подарить.

Болгария передаст Бутану 172 500 доз вакцины AstraZeneca. В начале этого года болгарские власти обещали передать вакцины Северной Македонии. Затем София открыла пункты вакцинации на границе с Северной Македонией, где вакцины давали македонцам болгарские врачи.

На сегодня Болгария получила почти 5 млн доз вакцин, утвержденных ЕС, но было использовано менее 2 миллионов доз.

Почти 16% болгарских граждан были вакцинированы по крайней мере одной дозой, и это последний показатель среди стран ЕС по уровню охвата прививками против COVID-19.

Румыния передаст 100 000 доз вакцины Вьетнаму, заявил президент Клаус Йоханнис. Он провел телефонный разговор с президентом Вьетнама по двусторонним отношениям, включая сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19.

Вьетнам был одной из стран, которые подарили медицинские товары Румынии в прошлом году в начале пандемии.