Єврокомісія відреагувала на відмову Польщі виконувати рішення суду ЄС

Єврокомісія заявила, що рішення Конституційного суду Польщі, яким він фактично дозволив країні проігнорувати рішення Суду ЄС, підтверджує побоювання щодо ситуації з верховенством права у Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Єврокомісія глибоко стурбована рішенням КС Польщі, яким він постановив, що тимчасові заходи, присуджені Судом ЄС у сфері функціонування судової системи, суперечать Конституції Польщі. Це рішення підтверджує наші побоювання з приводу стану верховенства права у Польщі", - йдеться у заяві.

"Єврокомісія завжди мала чітку позицію з цього питання і знову наголошує: законодавство ЄС має вищу силу, ніж національне законодавство; всі рішення Суду ЄС, включно з рішеннями про тимчасові заходи, є зобов’язуючими для органів влади всіх країн-членів та національних судів. Права громадян ЄС і компаній повинні однаково захизатися у всіх країнах", - додають у тексті.

Комісія висловила сподівання, що Польща у повному обсязі виконає всі рішення Суду ЄС, у тому числі щодо функціонування Дисциплінарної палати Верховного Суду.

Нагадаємо, напередодні Суд ЄС зобов’язав Польщу негайно призупинити дію національного законодавства, що стосується повноважень Дисциплінарної палати Верховного суду, до ухвалення фінального рішення.

Майже одразу ж після цього Конституційний суд Польщі виніс рішення, що тимчасові заходи, які погодив Суд ЄС, суперечать Конституції Польщі, відтак країна може не виконувати його.

15 липня Суд ЄС опублікував нове рішення за позовом Єврокомісії, постановивши, що дисциплінарні процедури проти суддів у Польщі не відповідають законодавству Євросоюзу.



