Польща остаточно програла в Суді ЄС справу щодо дисциплінарних процедур для суддів

Суд ЄС постановив, що дисциплінарні процедури проти суддів у Польщі не відповідають законодавству Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у рішенні за позовом Єврокомісії проти Польщі C-791/19, опублікованому судом 15 липня.

Єврокомісія подала позов до Суду, вважаючи, що нові дисциплінарні процедури щодо суддів Верховного суду та судів нижчої інстанції не відповідають зобов’язанням Польщі як країни-члена ЄС.

#ECJ : The disciplinary regime for judges in #Poland is not compatible with #EUlaw #RuleOfLaw

