Польща остаточно програла в Суді ЄС справу щодо дисциплінарних процедур для суддів

Суд ЄС постановив, що дисциплінарні процедури проти суддів у Польщі не відповідають законодавству Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у рішенні за позовом Єврокомісії проти Польщі C-791/19, опублікованому судом 15 липня.

Єврокомісія подала позов до Суду, вважаючи, що нові дисциплінарні процедури щодо суддів Верховного суду та судів нижчої інстанції не відповідають зобов’язанням Польщі як країни-члена ЄС.

"У своєму рішенні, винесеному сьогодні, Суд ЄС підтримав усі зауваження Єврокомісії та дійшов висновку, що Польща не дотрималася своїх зобов’язань, передбачених законодавством ЄС", - зазначається у тексті.

Зокрема, суд встановив, що з огляду на сукупність обставин довкола процесу формування Дисциплінарної палати Верховного суду, вона не надає всі гарантії неупередженості й незалежності та не захищена від прямого чи опосередкованого впливу польської законодавчої та виконавчої влади.

Зокрема, зауважує Суд ЄС, процес призначення суддів до Верховного суду, включно з членами Дисциплінарної комісії, визначається в основному Національною радою юстиції, яка була суттєво реорганізована виконавчою і законодавчою владою Польщі і незалежність якої може викликати обґрунтовані сумніви.

Суд наголошує також, що Дисциплінарна палата має складатися з зовсім нових суддів, які ще не були суддями Верховного суду, та що ці судді отримують дуже високу платню та особливо високу організаційну та фінансову автономію, порівняно з умовами для інших палат суду.

Суд зауважує, що:

- дисциплінарний режим дозволяє кваліфікувати як дисциплінарне порушення зміст судових рішень, ухвалених суддями звичайних судів; відповідно, це може використовуватися для політичного контролю над судовими рішеннями або тиску на суддів з метою вплинути на їхні рішення;

- Польща не гарантувала, щоб дисциплінарні провадження проти суддів звичайних судів розглядалися в розумних часових рамках, та не гарантувала належного права на захист прав для суддів, до яких застосовуються дисциплінарні процедури;

- судді можуть зазнавати дисциплінарних переслідувань через те, що вирішили посилатися на попередні рішення Суду ЄС.

У примітці до рішення нагадують, що якщо Суд ЄС встановив порушення країною зобов’язань перед законодавством ЄС, країна зобов’язана виконати рішення суду.

Якщо Єврокомісія вважатиме, що країна не виконала рішення, можливі нові кроки та фінансові санкції.

Нагадаємо, напередодні Суд ЄС зобов’язав Польщу негайно призупинити дію національного законодавства, що стосується повноважень Дисциплінарної палати Верховного суду, до ухвалення фінального рішення.

Майже одразу ж після цього Верховний суд Польщі виніс рішення, що тимчасові заходи, які погодив Суд ЄС, суперечать Конституції Польщі, відтак країна може не виконувати його.