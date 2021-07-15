Нідерланди потерпають від сильних дощів і повені
У Нідерландах внаслідок сильних дощів і повеней зафіксовано руйнування будинків та об’єктів інфраструктури, людей евакуюють.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NOS.
Найбільше від повеней постраждала південно-східна провінція Лімбург, яка межує із Німеччиною.
#valkenburg #1limburg #l1 pic.twitter.com/0YM9cyUWMM— Wouter Nelissen (@WouterL1) July 14, 2021
Рівень води у річці Маас зростає і експерти прогнозують, що він буде вищим, ніж під час повеней в 1993 і 1995 роках. Тоді вода затопила значні частини Лімбургу. Пік повені очікується приблизно за добу.
У місті Валкенбург тисячі людей залишилися без електроенергії. Оператор мережі вже повідомив, що зможе приступити до роботи із відновлення лише коли знизиться рівень води.
#valkenburg #1limburg #l1 pic.twitter.com/ZV1GwaxQ9H— Wouter Nelissen (@WouterL1) July 14, 2021
Також повідомляється, що у місті обвалився невеликий міст, 140 людей евакуйовано з будинку престарілих. Для допомоги населення у кількох регіонах залучили військових.
Червоний Хрест привезе до Маастрихту 200 ліжок для людей, які потребують притулку через повінь. Вчора було доставлено 50 місць.
Нагадаємо, внаслідок повеней у Німеччині підтвердили загибель щонайменше 20 людей і десятки вважаються зниклими безвісти.
У Бельгії через негоду загинули 6 осіб, десятки будинків обвалилися в провінції Льєж