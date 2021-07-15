Нідерланди потерпають від сильних дощів і повені

У Нідерландах внаслідок сильних дощів і повеней зафіксовано руйнування будинків та об’єктів інфраструктури, людей евакуюють.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NOS.

Найбільше від повеней постраждала південно-східна провінція Лімбург, яка межує із Німеччиною.

Рівень води у річці Маас зростає і експерти прогнозують, що він буде вищим, ніж під час повеней в 1993 і 1995 роках. Тоді вода затопила значні частини Лімбургу. Пік повені очікується приблизно за добу.

У місті Валкенбург тисячі людей залишилися без електроенергії. Оператор мережі вже повідомив, що зможе приступити до роботи із відновлення лише коли знизиться рівень води.

Також повідомляється, що у місті обвалився невеликий міст, 140 людей евакуйовано з будинку престарілих. Для допомоги населення у кількох регіонах залучили військових.

Червоний Хрест привезе до Маастрихту 200 ліжок для людей, які потребують притулку через повінь. Вчора було доставлено 50 місць.

Нагадаємо, внаслідок повеней у Німеччині підтвердили загибель щонайменше 20 людей і десятки вважаються зниклими безвісти.

У Бельгії через негоду загинули 6 осіб, десятки будинків обвалилися в провінції Льєж