Нидерланды страдают от сильных дождей и наводнения

В Нидерландах в результате сильных дождей и наводнений зафиксировано разрушение домов и объектов инфраструктуры, людей эвакуируют.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Больше всего от наводнений пострадала юго-восточная провинция Лимбург, которая граничит с Германией.

Уровень воды в реке Маас растет и эксперты прогнозируют, что он будет выше, чем во время наводнений в 1993 и 1995 годах. Тогда вода затопила значительные части Лимбург. Пик наводнения ожидается примерно через сутки.

В городе Валкенбург тысячи людей остались без электроэнергии. Оператор сети уже сообщил, что сможет приступить к работе по восстановлению только, когда снизится уровень воды.

Также сообщается, что в городе рухнул небольшой мост, 140 человек эвакуированы из дома престарелых. Для помощи населения в ряде регионов привлекли военных.

Красный Крест привезет в Маастрихт 200 коек для людей, нуждающихся в приюте из-за наводнения. Вчера было доставлено 50 мест.

Напомним, в результате наводнений в Германии подтвердили гибель как минимум 20 человек и десятки считаются пропавшими без вести.

В Бельгии в результате непогоды погибли 6 человек, в провинции Льеж обрушились десятки домов.