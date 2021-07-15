Повені у Німеччині: кількість загиблих зросла до 20, десятки людей шукають

Внаслідок повеней у Німеччині підтвердили загибель щонайменш 19 людей і десятки вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA. Bild пише про вже 20 загиблих.

Від стихійного лиха постраждали землі Північний Рейн-Вестфалія і Рейнланд-Пфальц. Найбільше постраждав район Арвайлер у Рейнланд-Пфальці та Еускірхен в Північному Рейні-Вестфалії.

В Арвайлері у містечку Шульд чотири будинки після злив і підняття рівня води повністю змило, ще два сильно зруйнувало. Подекуди люди загинули в затоплених підвалах.

В містах Альтена і Вердоль загинули двоє рятувальників, коли намагались допомогти іншим.

Наслідки негоди в Хагені, фото Dirk Decker

Зранку повідомляли про близько 70 зниклих безвісти. Речник рятувальної служби згодом повідомив, що цифра почала зменшуватися.

Поліція створила гарячу лінію для людей, які не можуть вийти на зв’язок зі своїми рідними, і просить надсилати відео та фотографії з місця подій, оскільки це може підказати, де шукати зниклих людей.

Наслідки негоди в Bad Münstereifel, фото action press

За даними поліції, в Арвайлері близько 50 людей залишаються заблокованими на дахах своїх будинків.

Канцлерка Ангела Меркель заявила, що шокована масштабами нещастя. "Висловлюю співчуття родинам загиблих і зниклих безвісти і від щирого серця дякую невтомним рятувальникам", - сказала вона.

Меркель наразі перебуває у США зі своїм останнім візитом туди на посаді канцлера.