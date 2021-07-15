Кількість загиблих в результаті негоди у Бельгії зросла до 6
У Бельгії кількість загиблих в результаті сильних дощів та спричинених ними повеней зросла до шести.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Soir.
У місті Верв'є, поблизу кордону з Німеччиною, у четвер вдень знайшли чотири тіла загиблих. Раніше були знайдені тіла 22-річного чоловіка з Ейпена та 50-річного чоловіка з Евайля.
Також повідомляється, що близько десяти будинків обвалилися в місті Пепінстер в провінції Льєж, місцева влада побоюється, що загиблих може бути набагато більше.
🌧 L'ampleur des inondations est sans précédent à Pepinster dans l'est de la Belgique ! Des maisons se sont effondrées. 4 corps sans vie viennent d'être retrouvés à Verviers. (© KponeStudio) pic.twitter.com/0K4VbmdHal— Météo Express (@MeteoExpress) July 15, 2021
Залізничний рух повністю зупинений на півдні країни. "Неможливо забезпечити безпечний рух для мандрівників", - сказав міністр мобільності Жорж Жилкіне.
Сильні дощі у Бельгії почалися у вівторок ввечері і тривають до цього часу. Синоптики прогнозують пік повеней на четвер.
Нагадаємо, внаслідок повеней у Німеччині підтвердили загибель щонайменше 20 людей і десятки вважаються зниклими безвісти.