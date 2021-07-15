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Кількість загиблих в результаті негоди у Бельгії зросла до 6

Четвер, 15 липня 2021, 14:31

У Бельгії кількість загиблих в результаті сильних дощів та спричинених ними повеней зросла до шести.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Soir.

У місті Верв'є, поблизу кордону з Німеччиною, у четвер вдень знайшли чотири тіла загиблих. Раніше були знайдені тіла 22-річного чоловіка з Ейпена та 50-річного чоловіка з Евайля.

 

Також повідомляється, що близько десяти будинків обвалилися в місті Пепінстер в провінції Льєж, місцева влада побоюється, що загиблих може бути набагато більше.

Залізничний рух повністю зупинений на півдні країни. "Неможливо забезпечити безпечний рух для мандрівників", - сказав міністр мобільності Жорж Жилкіне.

 

Сильні дощі у Бельгії почалися у вівторок ввечері і тривають до цього часу. Синоптики прогнозують пік повеней на четвер.

Нагадаємо, внаслідок повеней у Німеччині підтвердили загибель щонайменше 20 людей і десятки вважаються зниклими безвісти.

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