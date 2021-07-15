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Помер відомий журналіст, в якого стріляли в Амстердамі

Четвер, 15 липня 2021, 15:17

У Нідерландах помер відомий кримінальний журналіст Пітер Р. де Вріс, якого важко поранили тиждень тому в центрі Амстердама.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на RTL Nieuws.

Родина 64-річного журналіста підтвердила, що він помер у четвер в лікарні, не приходячи до тями.

6 липня у журналіста кілька разів вистрілив невідомий чоловік близько 19:30 в центрі Амстердама. Поліція затримала двох підозрюваних які перебувають під вартою.

Пітер Р. де Вріс проводив журналістські розслідування і висвітлював безліч гучних справ, в тому числі викрадення пивного магната Фреді Хайнекена в 1983 році.

Вріс раніше перебував під захистом поліції після отримання погроз через його участь в кримінальних справах в якості журналіста-розслідувача і в суді.

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