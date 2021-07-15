Умер известный журналист, в которого стреляли в Амстердаме
Четверг, 15 июля 2021, 15:17
В Нидерландах умер известный криминальный журналист Питер Р. де Врис, которого тяжело ранили неделю назад в центре Амстердама.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL Nieuws.
Семья 64-летнего журналиста подтвердила, что он умер в четверг в больнице, не приходя в сознание.
6 июля в журналиста несколько раз выстрелил неизвестный мужчина около 19:30 в центре Амстердама. Полиция задержала двух подозреваемых, которые находятся под стражей.
Питер Р. де Врис проводил журналистские расследования и освещал множество громких дел, в том числе похищение пивного магната Фредди Хайнекена в 1983 году.
Врис ранее находился под защитой полиции после получения угроз за его участия в уголовных делах в качестве журналиста-расследователя и в суде.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua