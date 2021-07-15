Зеленський висловив співчуття родинам жертв повеней у Німеччині 

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих під час масштабних повеней у Німеччині.

Заява у четвер оприлюднена у Twitter президента, пише "Європейська правда".

"Зі смутком почув про трагічні наслідки катастрофічних повеней у Німеччині. Найщиріші співчуття родинам жертв цієї трагедії. Ми стоїмо поруч з нашими німецькими друзями в цей сумний момент", - зазначив український президент.

Нагадаємо, руйнівні повені у Німеччині забрали життя щонайменше 42 осіб. На ранок четверга 70 людей вважалися зниклими безвісти.

Від стихійного лиха постраждали землі Північний Рейн-Вестфалія і Рейнланд-Пфальц.

Від повеней потерпають також сусідні Бельгія та Нідерланди, підвищився рівень води і в річках на північному сході Франції.