Зеленский выразил соболезнования семьям жертв наводнений в Германии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время масштабных наводнений в Германии.

Заявление в четверг обнародовано в Twitter президента, пишет "Европейская правда".

"С грустью услышал о трагических последствиях катастрофических наводнений в Германии. Искренние соболезнования семьям жертв этой трагедии. Мы рядом с нашими немецкими друзьями в этот печальный момент", - отметил украинский президент.

Напомним, разрушительные наводнения в Германии унесли жизни не менее 42 человек. На утро четверга 70 человек считались пропавшими без вести.

От стихийного бедствия пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

От наводнений страдают также соседние Бельгия и Нидерланды, повысился уровень воды и в реках на северо-востоке Франции.