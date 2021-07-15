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Зеленский выразил соболезнования семьям жертв наводнений в Германии

Четверг, 15 июля 2021, 16:35

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время масштабных наводнений в Германии.

Заявление в четверг обнародовано в Twitter президента, пишет "Европейская правда".

"С грустью услышал о трагических последствиях катастрофических наводнений в Германии. Искренние соболезнования семьям жертв этой трагедии. Мы рядом с нашими немецкими друзьями в этот печальный момент", - отметил украинский президент.

Напомним, разрушительные наводнения в Германии унесли жизни не менее 42 человек. На утро четверга 70 человек считались пропавшими без вести.

От стихийного бедствия пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

От наводнений страдают также соседние Бельгия и Нидерланды, повысился уровень воды и в реках на северо-востоке Франции.

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