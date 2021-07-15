Політики Німеччини звинуватили в смертоносній повені глобальне потепління

Кілька високопоставлених німецьких політиків звинуватили у смертоносній повені в Німеччині, яка за останніми даними забрала життя щонайменше 42 людей, глобальне потепління.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Армін Лашет, прем'єр-міністр потерпілої від стихії землі Північний Рейн-Вестфалія та кандидат у канцлери Німеччини на виборах пізніше цьогоріч, сказав, що повінь продемонструвала "необхідність прискорити вжиття заходів щодо захисту клімату".

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Міністр з питань захисту довкілля Німеччини Свенья Шульце після новин про повінь написала в Твіттері: "Зміна клімату прибула в Німеччину".

"Ці події показують силу, з якою наслідки зміни клімату можуть вплинути на всіх нас, і наскільки важливо ще краще підготуватися до таких екстремальних погодних явищ в майбутньому", - додала вона.

Міністр внутрішніх справ Горст Зеєгофер заявив газеті Bild, що такі екстремальні погодні явища є "наслідками зміни клімату", і теж закликав до більш ретельної підготовки до схожих явищ.

Експерти кажуть, що зміна клімату, як очікується, збільшить частоту екстремальних погодних явищ, але пов'язати будь-яку окрему подію з глобальним потеплінням складно.

Нагадаємо, руйнівні повені у Німеччині забрали життя щонайменше 42 осіб. На ранок четверга 70 людей вважалися зниклими безвісти.

Від стихійного лиха постраждали землі Північний Рейн-Вестфалія і Рейнланд-Пфальц.

Від повеней потерпають також сусідні Бельгія та Нідерланди, підвищився рівень води і в річках на північному сході Франції.