Политики Германии обвинили в смертоносном наводнении глобальное потепление

Несколько высокопоставленных немецких политиков обвинили в смертоносном наводнении в Германии, которое по последним данным унесло жизни не менее 42 человек, глобальное потепление.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Армин Лашет, премьер-министр потерпевшей от стихии земли Северный Рейн-Вестфалия и кандидат в канцлеры Германии на выборах в этом году, сказал, что наводнение продемонстрировало "необходимость ускорить принятие мер по защите климата".

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Министр по вопросам защиты окружающей среды Германии Свенья Шульце после новостей о наводнении написала в Твиттере: "Изменение климата прибыло в Германию".

"Эти события показывают силу, с которой последствия изменения климата могут повлиять на всех нас, и насколько важно еще лучше подготовиться к таким экстремальным погодным явлениям в будущем", - добавила она.

Министр внутренних дел Хорст Зеехофер заявил газете Bild, что такие экстремальные погодные явления – это "последствия изменения климата", и тоже призвал к более тщательной подготовке к подобным явлениям.

Эксперты говорят, что изменение климата, как ожидается, увеличит частоту экстремальных погодных явлений, но связать любую отдельное событие с глобальным потеплением сложно.

Напомним, разрушительные наводнения в Германии унесли жизни не менее 42 человек. На утро четверга 70 человек считались пропавшими без вести.

От стихийного бедствия пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

От наводнений страдают также соседние Бельгия и Нидерланды, повысился уровень воды и в реках на северо-востоке Франции.