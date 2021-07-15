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Повені в Німеччині: поліція впіймала кількох мародерів

Четвер, 15 липня 2021, 18:36

У постраждалому від повені місті Штольберг поблизу Аахена поліція впіймала кількох мародерів, які спробували скористатись стихійним лихом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

Речник поліції повідомив, що у місті зафіксували поодинокі спроби пограбування магазинів, покинутих без нагляду через надзвичайну ситуацію. Поліцейські прибули після повідомлень, що у підтоплених магазинах присутні незрозумілі особи. 

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Коли поліцейські прибули на місце - у супермаркет та аптеку - звідти встигли втекти кілька людей. Наразі незрозуміло, чи вони щось винесли. Одного чоловіка за підозрою в мародерстві затримали в ювелірному магазині. 

На вулицях Штольберга чергують близько сотні поліцейських, щоб захистити покинуті домівки від пограбування. 

Нагадаємо, низка районів у німецьких землях Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія постраждали від руйнівних повеней внаслідок потужних злив кілька днів поспіль. Стихія забрала життя щонайменш 42 людей, багатьох досі шукають. 

Очікується, що у найближчі години і дні рівень води у річках може знову піднятися. 

Від негоди потерпає не тільки Західна Німеччина, а й сусідні Бельгія та Нідерланди. У Бельгії внаслідок повені загинули 6 людей. 

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Німеччина стихійні лиха
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