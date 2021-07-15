Наводнения в Германии: полиция поймала нескольких мародеров

В пострадавшем от наводнения городе Штольберг вблизи Аахена полиция поймала нескольких мародеров, которые попытались воспользоваться стихийным бедствием.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

Спикер полиции сообщил, что в городе зафиксировали единичные попытки ограбления магазинов, брошенных без присмотра из-за чрезвычайной ситуации. Полицейские прибыли после сообщений, что в подтопленных магазинах присутствуют сторонние лица.

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Когда полицейские прибыли на место - в супермаркет и аптеку - оттуда успели убежать несколько человек. Пока неясно, успели ли они что-то вынесли. Одного мужчину по подозрению в мародерстве задержали в ювелирном магазине.

На улицах Штольберга дежурят около сотни полицейских, чтобы защитить заброшенные дома от ограбления.

Напомним, ряд районов в немецких землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия пострадали от разрушительных наводнений в результате мощных ливней, что длились несколько дней подряд. Стихия унесла жизни как минимум 42 человек, многих до сих пор ищут.

Ожидается, что в ближайшие часы и дни уровень воды в реках может снова подняться.

От непогоды страдает не только Западная Германия, но и соседние Бельгия и Нидерланды. В Бельгии в результате наводнения погибли 6 человек.