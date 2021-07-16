Щеплені "Спутником" греки не можуть користуватися привілеями для вакцинованих

Громадяни Греції, які їздили в Росію або інші країни, щоб отримати російську або китайську вакцину від коронавірусу, не можуть користуватися привілеями для вакцинованих у своїй країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Коли Європа зіткнулася з труднощами в поставках вакцин, схвалених Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), деякі греки поїхали в Росію, щоб отримати щеплення "Спутником V". EMA не схвалила ні російську, ні китайську вакцини.

Нещодавно грецький уряд запровадив нові обмежувальні заходи, в основному націлені на сектор гостинності.

Невакцинованих греків не обслуговують в приміщенні, в барі чи ресторані. На відкритому повітрі власники барів самі вирішують, чи будуть у них змішані приміщення або місця, вільні від COVID.

Греки, які отримали невизнані вакцини, зараз перебувають у підвішеному стані як з юридичної точки зору, так і з точки зору здоров'я. З туристичних причин ці вакцини визнані для приїжджих, але не для місцевих.

"Оскільки ці вакцини не визнані EMA для громадян ЄС, це неможливо, і вони також не будуть визнані в нашій країні", - сказав Маріос Фемістоклеус, генеральний секретар первинної медико-санітарної допомоги Міністерства охорони здоров'я.

"Що ми безумовно рекомендуємо на цю мить в якості безпечного і оптимального рішення, так це зробити вакцинацію вакциною Johnson & Johnson, яка передбачає тільки одну дозу, щоб вони могли негайно отримати цифровий сертифікат вакцинації. Цю вакцину можна безпечно вводити через чотири тижні після другої дози "Спутника", - сказала глава Національного комітету з вакцинації Марія Теодоріду.

В Європейській комісії заявили, що в даній ситуації є два варіанти в рамках цифрового сертифікату ЄС.

"По-перше, якщо це дозволяє національна система охорони здоров'я, держави-члени можуть видавати цифровий сертифікат в індивідуальному порядку особам, вакцинованим в третій країні вакциною, яка була дозволена в ЄС або була внесена в список ВООЗ для використання в екстрених випадках. Держави-члени повинні перевірити, чи представляє власник вакцини надійний доказ такої вакцинації", - сказав представник ЄК.

Офіційний представник ЄС пояснив, що країни-члени не зобов'язані видавати сертифікати на вакцину, яка не дозволена на їх території.