Польща з суботи вводить нову вимогу до прибулих в країну

З суботи, 17 липня, усі, хто прибуває до Польщі, зобов’язані заповнити карту місцезнаходження мандрівника (eKLP) в електронному вигляді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

До тепер документ, який допомагає польському міністерству охорони здоров’я знаходити людей, інфікованих коронавірусом, міг заповнюватись на папері.

З суботи паперові картки будуть дійсними лише за відсутності доступу до електронної системи.

Електронну форму, яку необхідно заповнити, можна знайти за посиланням. Документ необхідно заповнити перед відправленням.

У формі має бути вказана наступна інформація: країна, де починалася подорож, номер рейсу, дата прибуття, ім'я та прізвище, номер PESEL або документ, що засвідчує особу, контактні дані, адреси всіх місць, де людина збирається зупинитися в Польщі протягом перших 14 днів свого перебування (наприклад, готель, сімейний будинок, курорт), інформація про те, чи є у мандрівника сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР-тест.

Заповнена електронна форма покликана допомогти зменшити швидке поширення вірусу, адже якщо на борту літака була заражена людина, то надана інформація допоможе швидко дістатись до людей, які подорожували з інфікованим.