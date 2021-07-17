Румунія передала Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Румунія передала Україні 100 800 доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca через Механізм цивільного захисту ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Представництва ЄС в Україні.

Гуманітарна допомога була затверджена урядом Румунії 16 червня у відповідь на запит, надісланий Україною до Координаційного центру надзвичайних ситуацій (ЄС-ERCC).

Єврокомісія координує та фінансує до 75% витрат на транспортування цієї допомоги через Механізм цивільного захисту ЄС.

Від початку пандемії ЄС підтримував надання різнопланової допомоги Україні. Вже вісім держав-членів Європейського Союзу забезпечили постачання мільйонів масок, захисних костюмів, дезінфекційних засобів, а також автомобілів швидкої допомоги та апаратів ШВЛ для підтримки України в боротьбі з COVID-19.

Невдовзі Данія доставить до України ще 500 000 доз вакцини.

Нагадаємо, у Європейському Союзі внесли Україну у список держав, щодо яких країнам-членам ЄС рекомендовано зняти ковідні обмеження на в’їзд.