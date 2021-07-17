Румыния передала Украине 100 тисяч доз вакцины AstraZeneca

Румыния передала Украине 100 800 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca через механизм гражданской защиты ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Представительства ЕС в Украине.

Гуманитарная помощь была утверждена правительством Румынии 16 июня в ответ на запрос, направленный Украиной в Координационный центр чрезвычайных ситуаций (ЕС-ERCC).

Еврокомиссия координирует и финансирует до 75% расходов на транспортировку этой помощи через механизм гражданской защиты ЕС.

С начала пандемии ЕС поддерживал предоставление разноплановой помощи Украине. Уже восемь государств-членов Европейского Союза обеспечили поставки миллионов масок, защитных костюмов, дезинфицирующих средств, а также автомобилей скорой помощи и аппаратов ИВЛ для поддержки Украины в борьбе с COVID-19.

Вскоре Дания доставит в Украину еще 500 000 доз вакцины.

Напомним, в Европейском Союзе внесли Украину в список государств, в отношении которых странам-членам ЕС рекомендовано отменить ковидные ограничения на въезд.