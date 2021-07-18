Суд у США скасував рішення про дітей-мігрантах, Байден обіцяє захистити їх

Президент США Джо Байден обіцяє врятувати програму, що захищає від депортації мігрантів, що прибули у США в дитинстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Мова йде про програма DACA (Відстрочена дія щодо прибувших у дитинстві), яка надає додаткове право на проживання у США особам, що були привезені у країну в дитинстві і не мають за собою тяжких злочинів.

Програму DACA було впроваджено у 2012 році Президентом Бараком Обамою, а у 2014 році – розширено на мігрантів без документів.

Президент Дональд Трамп анонсував план поступового припинення її дії, однак реалізувати свої плани так і не встиг. Натомість він зумів заблокувати розширення програми до січня 2020 року, коли президент Джо Байден видав розпорядження про поновлення DACA.

16 липня 2021 року федеральний суддя Ендрю Ханен постановив, що програма "створена з порушенням закону" і "незаконно реалізована". Він заборонив уряду приймати нові заявки до програми, фактично скасувавши розпорядження Байдена. Проте рішення не стосується тих осіб, хто раніше отримав цей статус.

Джо Байден стверджує, що Міністерство юстиції оскаржить рішення судді Ханена. Він також анонсував створення нової постанови, що має зміцнити правовий статус DACA.