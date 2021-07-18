Суд в США отменил решение о детях-мигрантах, Байден обещает защитить их

Президент США Джо Байден обещает спасти программу, защищающую от депортации мигрантов, прибывших в США в детстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Речь идет о программа DACA (Отсроченная действие по прибывших в детстве), которая предоставляет дополнительное право на проживание в США лицам, которые были привезены в страну в детстве и не имеют за собой тяжких преступлений.

Программу DACA была принята в 2012 году Президентом Бараком Обамой, а в 2014 году - расширена на мигрантов без документов.

Президент Дональд Трамп анонсировал план постепенного прекращения его действия, однако реализовать свои планы так и не успел. Вместо этого он сумел заблокировать расширение программы до января 2020 года, когда президент Джо Байден выдал распоряжение о восстановлении DACA.

16 июля 2021 федеральный судья Эндрю Ханен постановил, что программа "создана с нарушением закона" и "незаконно реализована". Он запретил правительству принимать новые заявки в программу, фактически отменив распоряжение Байдена. Однако решение не касается тех лиц, кто ранее получил этот статус.

Джо Байден утверждает, что Министерство юстиции обжалует решение судьи Ханена. Он также анонсировал создание новой постановления, должно укрепить правовой статус DACA.