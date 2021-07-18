Страйк в аеропорту Лісабону – скасовано біля 200 рейсів

Дві сотні рейсів були скасовані в аеропорту Лісабона в суботу на початку дводенного страйку працівниками компанії Groundforce.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters, до закінчення страйку кількість скасованих рейсів може щонайменше подвоїтися.

Страйк оголосив Союз техніків з обслуговування аеропортів, в ньому прийнято майже 100% працівників компанії, яка займається технічним обслуговуванням аеропорту.

Працівники наземних служб протестують проти затримок у виплатах заробітної платні, а атож виплат цьогорічних відпускних.

Як повідомляється, найбільшого негативного впливу зазнала португальська авіакомпанія TAP, проте страйк майже не вплинув на бюджетні авіакомпанії.

TAP вже запропонував Groundforce позичити гроші, необхідні для виплати відпусток своїм працівникам, проте ця пропозиція не була прийнята.