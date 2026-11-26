Очікується, що пасажирсько-автомобільний пором Blue Star Paros здійснить позапланову зупинку в грецькому порту Лавріо поблизу Афін після того, як повідомлення про замінування змусило його відхилитися від запланованого маршруту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Пором здійснював регулярне сполучення з Пірея до островів Сірос, Тінос і Міконос, перевозячи 259 пасажирів і 65 членів екіпажу, а також 29 автомобілів, вісім мотоциклів і 24 вантажівки.

Про обставини надходження повідомлення про замінування не повідомляють.

Судно тепер мають обшукати сапери берегової охорони за допомогою спеціально навченої собаки-шукача.

До Лавріо також прямують бригади пожежників та медиків.

Нагадаємо, в листопаді багато європейських авіарейсів затримували через повідомлення про нібито вибухівку на борту. На початку місяця у Чехії, Румунії та Італії пасажирські літаки приземлилися після того, як отримали повідомлення про загрозу вибуху.

В ЄС заявили, що моніторять ситуацію з повідомленнями про замінування авіарейсів і закликали країни проводити власні розслідування цих інцидентів.