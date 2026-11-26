Президентські вибори у Сербії відбудуться 27 грудня після того, як протестний рух "Студентський список" переміг на парламентських виборах у жовтні.

Про це рішення оголосив новообраний спікер парламенту та виконувач обов’язків президента Сербії Александар Чупич, повідомляє N1, передає "Європейська правда".

Спікер Народної скупщини оголосив про проведення президентських виборів, посилаючись на положення конституції Сербії та закону про обрання президента. Згідно з ним, вибори мають бути оголошені не раніше ніж за 60 днів і не пізніше ніж за 30 днів до їх проведення.

"Сподіваюся, що перед нами стоятиме складний вибір між провідними кандидатами та їхніми програмами. Закликаю всіх громадян Сербії проявити відповідальність і прийти на виборчі дільниці 27 грудня, щоб воля народу визначила президента Республіки з сильним мандатом", – заявив Чупич.

Згідно зі статтею 10 закону про вибори президента, якщо термін повноважень президента закінчується раніше часу, на який його було обрано, вибори призначаються таким чином, щоб голосування відбулося не пізніше трьох місяців з дня закінчення терміну повноважень.

Як відомо, колишній президент Сербії Александар Вучич 28 вересня подав у відставку, щоб взяти участь у парламентських виборах.

Наприкінці минулого місяця рух "Студентський список" здобув перемогу на парламентських виборах у Сербії, перемігши багаторічного лідера Сербії Александра Вучича. "Студентський список", що виник у результаті багатомісячних студентських протестів, швидко перетворився на найважливішу політичну силу країни.

Згідно з результатами виборів, "Студентський список" здобув 140 місць у 250-місному парламенті, а Сербська прогресивна партія Вучича – 103.

Більше про вибори у Сербії читайте у статті: Хто прийшов до влади у Сербії. Розповідаємо про політику "студентів", які скинули Вучича.