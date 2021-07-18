Поліція Швеції фіксує різке зростання нападів на автомобілі данців

Шведська поліція фіксує більш ніж 100 випадків закидання каменями автомобілів та розслідує, чому атакують саме машини з данськими номерними знаками.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Local, всі такі випадки фіксуються на півдня країни.

Поліція на цьому тижні заявила, що зараз їй відомо щонайменше про 102 такі напади. Вони почалися у квітні, але спочатку на них звертали мало уваги, вважаючи кожен з них поодиноким випадком.

Переважна більшість нападів сталася на трасі E65, яка є найпоширенішим маршрутом для датських водіїв, які їдуть на поромі з Істада до Борнхольма - датського острова в Балтійському морі, до якого можна дістатися лише проїздом через південь Швеції.

"Ціла удача полягає в тому, що ніхто не постраждав серйозно", - заявляють у шведській поліції. Наразі серйозні наслідки мав лише один напад – у травні камінь, розбивши переднє скло, вибив водію кілька зубів та заробив його сліпим на одне око.

У поліції стверджують, що мають пояснення, чому мішенями стають саме автівки данців, але не хочуть спекулювати неперевіреними теоріями у ЗМІ.