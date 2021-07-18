Полиция Швеции фиксирует резкий рост нападений на автомобили датчан

Шведская полиция фиксирует более 100 случаев забрасывания камнями автомобилей и расследует, почему атакуют именно машины с датскими номерными знаками.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Local, все подобные случаи фиксируются на юге страны.

Полиция на этой неделе заявила, что сейчас ей известно как минимум о 102 такие приступы. Они начались в апреле, но сначала на них обращали мало внимания, считая каждый из них единичным случаем.

Подавляющее большинство нападений произошло на трассе E65, которая является наиболее распространенным маршрутом для датских водителей, едущих на паром из Истада к Борнхольма - датского острова в Балтийском море, до которого можно добраться только проездом через юг Швеции.

"Настоящая удача, что никто не пострадал серьезно", - заявляют в шведской полиции. Серьезные последствия имело только одно нападение - в мае камень, разбив переднее стекло, выбил водителю несколько зубов и сделал его слепым на один глаз.

В полиции утверждают, что имеют объяснение, почему мишенями становятся именно машины датчан, но не хотят спекулировать непроверенным теориями в СМИ.