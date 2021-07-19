Бельгія відкрила кордони для українців

Бельгія стала наступною державою Євросоюзу, яка відкрилася для всіх типів подорожей українців.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС", - повідомив глава МЗС у Twitter.

Згідно з інтерактивною мапою МЗС України, для подорожі до Бельгії потрібні такі документи:

- чинний біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон (строк дії якого має перевищувати дату вашого запланованого виїзду з Бельгії на 6 місяців;

- документальне підтвердження мети вашої поїздки (картку резидента країни Євросоюзу або посвідку на проживання, резервування готелю, запрошення бізнес-партнеру, і т.ін.);

- підтвердження вашої фінансової спроможності;

- поліс медичного страхування, який визнається на території країн Євросоюзу.

Крім того, за 48 годин до прибуття до Бельгії слід заповнити форму Passenger Locator Form (PLF).

Раніше стало відомо, що Данія та Німеччина відкрили свої кордони для всіх типів подорожей українців.

Відповідне рішення держави ЄС ухвалили після того, як у Європейському Союзі внесли Україну у список держав, щодо яких країнам-членам ЄС рекомендовано зняти ковідні обмеження на в’їзд.