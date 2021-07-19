Бельгия открыла границы для украинцев

Бельгия стала следующим государством Евросоюза, которое открылось для всех типов путешествий украинцев.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Бельгия открылась для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС", - сообщил глава МИД в Twitter.

Согласно интерактивной карте МИД Украины, для путешествия в Бельгию нужны следующие документы:

- действующий биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу (срок действия которого должен превышать дату вашего предполагаемого выезда из Бельгии на 6 месяцев;

- документальное подтверждение цели вашей поездки (карточку резидента страны Евросоюза или вид на жительство, резервирование отеля, приглашение бизнес-партнера, и т.д.);

- подтверждение вашей финансовой состоятельности;

- полис медицинского страхования, который признается на территории стран Евросоюза.

Кроме того, за 48 часов до прибытия в Бельгию следует заполнить форму Passenger Locator Form (PLF).

Ранее стало известно, что Дания и Германия открыли свои границы для всех типов путешествий украинцев.

Соответствующее решение государства ЕС приняли после того, как в Европейском Союзе внесли Украину в список государств, в отношении которых странам-членам ЕС рекомендовано снять ковидные ограничения на въезд.