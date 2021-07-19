Італія повністю вакцинувала від коронавірусу половину населення

Італія повністю вакцинувала більше половини населення старше 12 років, що дозволяє їй досягти мети з досягнення колективного імунітету проти COVID-19 до кінця вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

За офіційними даними уряду, станом на 19 липня було повністю вакциновано понад 27,1 мільйона осіб, що еквівалентно 50,2% від загальної чисельності населення у віці від 12 років і старше.

Італія робила від 3,7 мільйона до 3,9 мільйона уколів за кожен з останніх шести тижнів, в результаті чого загальна кількість уколів тепер досягла 61,5 мільйона.

Мета держави - вакцинувати до кінця вересня 80% людей старше 12 років, або близько 54,3 мільйона осіб.

Переважна більшість застосовуваних в даний час вакцин - це другі дози, а це означає, що прогрес сповільнився серед тих, хто ще не отримав жодної ін'єкції. Це може змінитися, якщо італійський уряд розширить використання "зеленого пропуск" COVID-19, як очікується, цього тижня.

Пропуск може стати обов'язковим для доступу до внутрішніх рейсів, потягів далекого прямування, нічних клубів, тренажерних залів, спортивних стадіонів та навіть місць в ресторанах.

Хоча сертифікат також доступний для всіх, у кого був негативний результат тесту на коронавірус за останні 48 годин або вилікувався від COVID-19 за останні шість місяців, вакцинація - це найпростіший спосіб отримати його. Наразі Італія надає пропуск через 15 днів після першої дози вакцини, навіть якщо потрібна друга.