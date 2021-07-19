Италия полностью вакцинировала от коронавируса половину населения

Италия полностью вакцинировала более половины населения старше 12 лет, что позволяет ей достичь цели по достижению коллективного иммунитета против COVID-19 до конца сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

По официальным данным правительства, по состоянию на 19 июля были полностью вакцинированы более 27,1 миллиона человек, что эквивалентно 50,2% от общей численности населения в возрасте от 12 лет и старше.

Италия делала от 3,7 миллиона до 3,9 миллиона уколов за каждую из последних шести недель, в результате чего общее количество уколов теперь достигла 61,5 миллиона.

Цель государства - вакцинировать до конца сентября 80% людей старше 12 лет, или около 54,3 миллиона человек.

Подавляющее большинство применяемых в настоящее время вакцин - это вторые дозы, а это значит, что прогресс замедлился среди тех, кто еще не получил ни одной инъекции. Это может измениться, если итальянское правительство расширит использование "зеленого пропуска" Covid-19, как ожидается, на этой неделе.

Пропуск может стать обязательным для доступа на внутренние авиарейсы, поезда дальнего следования, в ночные клубы, тренажерные залы, спортивные стадионы и даже места в ресторанах.

Хотя сертификат также доступен для всех, у кого был отрицательный результат теста на коронавирус за последние 48 часов или вылечился от COVID-19 за последние шесть месяцев, вакцинация - это самый простой способ получить его. В настоящее время Италия предоставляет пропуск через 15 дней после первой дозы вакцины, даже если нужна вторая.